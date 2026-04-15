La Guancha (Tenerife) acogerá en mayo un simulacro de incendio forestal para evaluar la coordinación entre efectivos

Archivo - El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano - JUANJO_VELAZQUEZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife realizará el próximo 15 de mayo un simulacro de extinción de incendio forestal en una zona de interfaz del municipio de La Guancha con el objetivo de medir sus capacidades respuesta y evaluar la coordinación en el mando operativo de la emergencia.

Así lo ha informado este miércoles en Consejo de Gobierno insular el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, que ha detallado que la actividad implicará la activación de un protocolo de evacuación de la población, de evacuación de mascostas y animales de granjas, y la creación de un albergue temporal municipal. También se valorarán los criterios de coordinación entre diferentes niveles administrativos que participen.

"Entrenar hay que hacerlo siempre", ha incidido Ruano, que recuerda la "corta" distancia existente en Tenerife entre las zonas de medianías y el monte, y los riesgos que ello implica toda vez que se origina un incendio: "El objetivo es que los equipos entrenen en esa franja, porque mas allá de la pérdida de masa forestal que todo incendio de este tipo conlleva, es prioritaria la defensa de las personas y de sus bienes. Se pretende mejorar, asimismo, la relación de respuesta entre las brigadas forestales y el consorcio de bomberos que actúa en zonas urbanas".

En paralelo, el Consejo de Gobierno insular ha aprobado la adjudicación del contrato de seguridad complementaria del Parque Nacional del Teide, por un importe de 3,3 millones de euros, para incorporar 13 guardas rurales. Estos se sumarán a los 14 agentes de Medio Ambiente recientemente incorporados por el Cabildo, toda vez la institución insular ha recibido del Gobierno de Canarias el traspaso de competencias en el Parque.

Los guardas rurales desarrollarán funciones complementarias a la presencia de los agentes de Medio Ambiente como agentes de autoridad.