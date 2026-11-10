La Guardia Civil Busca A Una Menor De 14 Años Desaparecida Este Martes En El Municipio De Candelaria (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Tenerife ha emitido este martes un aviso para tratar de localizar a Andrea C.H. una menor de 14 años desaparecida desde la mañana de hoy en el municipio de Candelaria (Tenerife).

La última vez que fue vista portaba un pantalón de chándal granate y unas zapatillas blancas Adidas. Además, la descripción física facilitada añade que mide 1.50, tiene el pelo negro y los ojos oscuros.

Se solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto, se ponga en contacto con el 062.