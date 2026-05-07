La Guardia Civil de Fuerteventura interviene más de 126 kilos de atún rojo sin autorización preceptiva

Atún rojo intervenido por Guardia Civil en Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura ha intervenido 126,15 kilos de atún rojo (Thunnus thynnus), capturado sin la correspondiente autorización, motivo por el que ha instruido expediente por infracciones administrativas en materia de pesca marítima.

Los hechos se han producido el 18 de abril durante un servicio preventivo en la costa este de la isla, después de que los agentes detectaran un vehículo todoterreno que circulaba por una pista próxima al litoral, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente procedieron a identificar a las personas que iban en el interior del vehículo y comprobaron que dentro del mismo transportaban varios fragmentos de gran tamaño que, presuntamente, correspondían a un ejemplar de atún rojo recientemente despiezado, además de útiles de corte y diverso material vinculado a la actividad pesquera.

Durante las actuaciones los ocupantes reconocieron haber capturado el ejemplar horas antes, si bien no pudieron acreditar la preceptiva autorización para la pesca recreativa de esta especie, sometida a un estricto régimen de control que regula cupos, periodos de captura y medidas de trazabilidad.

Asimismo, de las averiguaciones realizadas, desprendieron indicios de un posible destino comercial de la captura, lo que matizan es "especialmente relevante" al tratarse de una actividad incompatible con la pesca recreativa y que será valorado por la autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento sancionador.

El ejemplar intervenido fue trasladado para su pesaje y verificación oficial de especie, confirmándose que se trataba de un atún rojo con un peso total de 126,15 kilogramos, que posteriormente quedó depositado en dependencias habilitadas por los servicios competentes, donde permanece bajo custodia a la espera de su correspondiente gestión administrativa.

La Guardia Civil recuerda que la captura del atún rojo está especialmente regulada para garantizar la sostenibilidad de la especie y la protección de los recursos marinos, por lo que cualquier actividad al margen de la normativa vigente puede conllevar importantes sanciones administrativas, así como la incautación de capturas y efectos empleados.