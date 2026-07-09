La Guardia Civil inmoviliza más de 8.500 bebidas en un establecimiento comercial en Güímar

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han llevado a cabo una inspección en un establecimiento comercial del municipio de Güímar en una operación de control sobre bebidas derivadas del alcohol y productos alimentarios destinados a la venta al público y que culminó con la innmovilización de más de 8.500 bebidas.

Así, tras la identificación de los agentes y el inicio de la inspección, se comprobó la existencia de diversas irregularidades en productos alimentarios y bebidas alcohólicas expuestas para su comercialización.

En concreto, los agentes detectaron que distintos productos alimentarios incumplían la normativa en materia de seguridad alimentaria y nutrición, al carecer de la información obligatoria para el consumidor, especialmente en lo relativo a los requisitos lingüísticos y al etiquetado.

Asimismo, se constató que 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol incumplían la normativa fiscal, al carecer del correspondiente precinto fiscal exigido por la legislación sobre Impuestos Especiales, recoge una nota de la Guardia Civil.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil procedió a la inmovilización cautelar de un total de 8.554 productos, distribuidos de la siguiente manera: 8.134 bebidas (latas y botellas de distintas marcas) por presuntas infracciones de la normativa de seguridad alimentaria y 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol, por incumplimiento de la normativa relativa al precinto fiscal.

Los agentes formalizaron la correspondiente acta de inspección, que fue firmada por un empleado del establecimiento, al que se entregó copia.

Las actuaciones han sido remitidas a los organismos competentes para la instrucción de los expedientes administrativos que, en su caso, correspondan, aplicando la medida cautelar de inmovilización de los productos constitutivos de posible infracción.

La Guardia Civil detalla que las irregularidades detectadas constituyen posibles infracciones a la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por deficiencias en el etiquetado e información al consumidor, y de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, por la comercialización de bebidas alcohólicas sin el preceptivo precinto fiscal, pudiendo dar lugar a sanciones económicas y a la inmovilización o decomiso de la mercancía.