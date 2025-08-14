La Guardia Civil intercepta más de 20kg de cocaína en la costa del municipio de Los Silos (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Buenavista del Norte, en un servicio de vigilancia y prevención del narcotráfico, han interceptado recientemente un alijo con más de 20 kg de cocaína en el litoral del municipio de Los Silos, en la isla de Tenerife.

En su servicio de prevención de la seguridad ciudadana por la Costa de Sibora, los agentes detectaron lo que parecía ser una boya de fondeo que levantó sus sospechas, ya que podría tratarse de un indicador de alijo, por lo que procedieron a inspeccionar todo el litoral, confirmando las sospechas tras encontrar un fardo flotando cerca del Charco de los Cristales, detalla la Benemérita en una nota.

El fardo, golpeado por las rocas, se encontraba en una zona de difícil acceso, y su envoltorio, ya débil, se desgarró con los intentos de los agentes por sacarlo del agua. Finalmente, se pudo recuperar el fardo y extraerlo del mar.

Una vez en tierra se realizó una inspección del fardo, que arrojó un peso aproximado de 20kg, disponiendo en su interior de 20 paquetes con una sustancia blanquecina, que resultó ser cocaína.

INCAUTADO UN SEGUNDO PAQUETE

Tras el citado hallazgo, los agentes mantuvieron durante los días posteriores una exhaustiva vigilancia de la zona, consiguiendo localizar e incautar un segundo paquete de la misma droga que arrojó un peso de 1,116 kilogramos.

Las diligencias instruidas, junto con la droga incautada, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción competente.