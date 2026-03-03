La Guardia Civil interviene en una falsa alarma por explosivos en una cueva de Gran Canaria que resultó ser atrezo

La Guardia Civil interviene ante el hallazgo de posible material explosivo en una cueva de Moya, que resultó ser material de atrezzo - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino el pasado 12 de febrero en lo que resultó ser una falsa alarma después de que dos senderistas observaran en el interior de una cueva de Moya (Gran Canaria) diversos objetos con inscripciones de 'peligro' que aparentaban ser material explosivo aunque finalmente se comprobó que era atrezo para actividades tipo airsoft.

Según informa la Comandancia de Las Palmas, la actuación comenzó después de que los excursionistas pusieran el hallazgo en conocimiento del Puesto Principal de Santa María de Guía, que activó el protocolo correspondiente.

Así, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Las Palmas ordenó la activación y desplazamiento del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Defensa NRBQ (GEDEX-NRBQ) hasta el lugar donde se encontraban los objetos para verificar su naturaleza y garantizar la seguridad de la zona.

Una vez allí, los especialistas realizaron una inspección del entorno, identificando y retirando los objetos localizados, determinando que ninguno de los elementos presentaba riesgo explosivo, químico, biológico ni radiológico.

De esta manera, confirmaron que se trataba de material de atrezo empleado en escenografías de eventos recreativos, concretamente en actividades tipo airsoft o simulaciones tácticas.

Finalmente, el hallazgo fue catalogado como una falsa alarma de naturaleza NRBQ, quedando descartado cualquier riesgo para la seguridad pública o el medio natural del entorno.