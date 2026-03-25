La Guardia Civil pide colaboración para encontrar a Laura, de 15 años, y desaparecida en Gran Canaria

Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 16:12
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Laura Z.S., de 15 años, y desaparecida en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

Laura, que desapareció este martes, 24 de marzo, es de constitución delgada, mide unos 157 centímetros, y su color de ojos y de pelo es negro. La joven, matizan, necesita medicación.

Desde la Guardia Civil se pide que ante cualquier pista que se tenga de la menor, llamen al 062.

