La Guardia Civil suma 114 agentes en prácticas en Canarias

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (c), en el acto de recepción a guardias civiles en prácticas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 114 guardias civiles alumnos se han incorporado desde principios de este mes de julio a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Zona de Canarias, iniciando así la segunda fase de su período formativo.

Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos a unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas, donde desarrollarán su periodo de prácticas de 40 semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

La Comandancia de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 55 alumnos en prácticas, cuya presentación se ha realizado este miércoles en el Salón de Actos de Subdelegación del Gobierno.

En la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria hay un total de 59 guardias alumnos que prestarán servicio en diversas unidades de esa provincia.

Todo el alumnado procede de las promociones 131º de la Academia de Guardias de Baeza y 172º del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Durante este tiempo, un reducido número de alumnos desarrollará también parte de sus prácticas en unidades en algunas especialidades desplegadas en la Comunidad Autónoma, ya sean en Unidades de Tráfico, ARS, Fiscal o Marítimo, recoge una nota de la Guardia Civil.