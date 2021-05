La Guardia Civil vuelve a inspeccionar la lancha y el coche del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha vuelto a inspeccionar este miércoles con perros especializados la lancha y el coche de Tomás Gimeno, desaparecido en Tenerife desde el pasado 27 de abril junto a sus hijas Anna y Olivia en un presunto secuestro parental.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el barco ha sido retirado el muelle mientras que la vivienda también se ha inspeccionado por quinta vez con perros especializados en la búsqueda de rastros biológicos.

Por su parte, la madre de la niñas ha publicado una carta en su perfil de Facebook en el que señala que después de tres semanas no le salen las palabras. "Ya no tengo fuerzas, esto es una tortura pero no podemos rendirnos... las niñas me necesitan y yo a ellas", expuso.

Asimismo, señaló que lo que más le duele es no poder saber cómo están sus hijas ni cuándo las va a volver a ver, por lo que ha insistido en la petición de difundir las imágenes de las pequeñas por todo el mundo.

"No olvidemos que la perseverancia y continuidad es lo que logra finalmente los resultados. Sé que todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondrá más tristes pero, ¿se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontremos? Todos juntos podemos si actuamos como una gran familia", concluyó.