El habla y humor de Canarias se convierten en 'stickers' para difundir y compartir la identidad isleña - TURISMO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Islas Canarias ha lanzado una campaña por la que transforma expresiones populares del archipiélago en una colección de 'stickers' que ya forman parte de las conversaciones diarias de miles de personas.

Esta iniciativa comenzó como una acción creativa en el perfil oficial de Instagram de Islas Canarias y ahora se ha consolidado también en WhatsApp, con una comunidad de más de 100.000 seguidores, según ha informado la Consejería de Turismo en una nota de prensa.

Los 'stickers' incluyen referencias tan reconocibles como 'Tremenda calufa', 'Vamos pa'l charco', 'Hoy toca tenderete', 'Se me fue el baifo', 'Hecho en Canarias' o 'Me doy un bañito y vuelvo', además de ofrecer personajes inspirados en la fauna, la naturaleza y las costumbres del archipiélago.

"La iniciativa surgió con una idea sencilla, la de trasladar la esencia de Canarias al lenguaje digital", ha explicado la directora de Digital y Social Media de Turismo de Islas Canarias, Sara Sánchez-Romo. "Convertimos expresiones populares, guiños al modo de hablar de las islas, personajes, paisajes, gastronomía y situaciones reconocibles en 'stickers' que cualquier persona puede descargar y utilizar en sus conversaciones", ha añadido.

MÁS DE 100.000 SEGUIDORES

Con motivo del Día de Canarias, se produjo el lanzamiento del canal de WhatsApp 'Stickers Islas Canarias', concebido como "un espacio para distribuir nuevas colecciones, escuchar a la comunidad y seguir construyendo un proyecto colaborativo que hoy continúa creciendo", según ha asegurado la directora.

Este canal reúne ya a 103.501 seguidores que participan en la creación de nuevos diseños, lo que demuestra que "la identidad de un destino también puede compartirse a través de pequeños gestos cotidianos", detalla Sánchez-Romo, que añade que "desde un principio la respuesta de la comunidad fue inmediata, pues miles de usuarios compartieron los 'stickers', pidieron nuevas colecciones y consultaron cómo instalarlos en sus teléfonos".

Para facilitar este proceso, Turismo de Islas Canarias creó tutoriales en redes sociales para facilitar la descarga y continuó ampliando el catálogo con nuevos diseños inspirados en la cultura y el imaginario canario.

En apenas un mes, el canal ha alcanzado 910.035 cuentas, de las que el 94% corresponde a personas que no lo seguían previamente. A esto se suma que cada publicación genera cientos e incluso miles de reacciones y que las encuestas para decidir futuras colecciones logran decenas de miles de participaciones.

"Son los propios usuarios quienes proponen expresiones, votan nuevos diseños y ayudan a dar forma a un proyecto que evoluciona escuchando a su comunidad", ha concluido la directora.