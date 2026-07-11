Expulsado un aspirante a Guardia Civil en el examen de Logroño por abrir el cuestionario antes de recibir autorización

Examen en Logroño de aspirantes a Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

En la mañana de hoy se están celebrando en la sede de Logroño las pruebas teóricas correspondientes al proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. La jornada se desarrolla con total normalidad y sin incidencias de relevancia, si bien, al inicio de los exámenes, el tribunal ha expulsado a un aspirante por incumplir las normas que rigen el desarrollo de la prueba.

Los hechos se produjeron tras el reparto de los cuadernillos de examen y una vez que los vocales del tribunal de la Jefatura de Enseñanza habían explicado de forma clara y detallada las instrucciones de obligado cumplimiento para todos los opositores. En ese momento, un aspirante abrió el cuestionario sin la preceptiva autorización, adelantándose de forma indebida al resto de los participantes.

Ante este incumplimiento de las normas establecidas, los miembros del tribunal acordaron su inmediata expulsión de la sala de examen, una medida que supone su exclusión automática del proceso selectivo y la pérdida de los derechos derivados de su participación en la presente convocatoria.

Tras este incidente, el tribunal recordó nuevamente a todos los aspirantes la obligación de respetar estrictamente las instrucciones impartidas, cuyo cumplimiento resulta indispensable para garantizar los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades, transparencia e integridad que deben regir cualquier proceso de acceso al empleo público.

En la sede de La Rioja estaban convocados un total de 1.095 aspirantes, de los que finalmente 925 han acudido a la realización de las pruebas, registrándose un absentismo de 170 participantes.

La Guardia Civil destaca la normalidad con la que se está desarrollando la jornada y agradece la colaboración y el comportamiento responsable mostrado por la práctica totalidad de los aspirantes, contribuyendo al correcto desarrollo del proceso selectivo.