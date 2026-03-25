Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la pista de El Draguillo, en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz han encontrado este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre en la pista de El Draguillo, en el núcleo tinerfeño de Benijo, en Santa Cruz de Tenerife.

El hallazgo se produjo poco después de que el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) recibiera una alerta por parte de dos turistas que transitaban por la zona y encontraron el cadáver, según han informado a los medios fuentes del cuerpo municipal.

Hasta el lugar se han trasladado miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Policía Nacional para iniciar el protocolo correspondiente y poder determinar las causas del fallecimiento.