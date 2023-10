Héctor Gómez apela a la "discreción" y dice que la negociación sobre la investidura no se puede "televisar"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Turismo, Industria y Comercio en funciones, Héctor Gómez, ha apelado este viernes a la "discreción" en el proceso de negociación para articular la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha dejado claro que hay que ser "prudentes" y no se puede "televisar".

En una entrevista concedida a 'Televisión Canaria' y recogida por Europa Press ha admitido que hay contactos abiertos con muchos grupos parlamentarios y por ello, cuando haya "algo concreto", se trasladará a la opinión pública.

"Es muy importante medir los tiempos y no anticipar acontecimientos", ha indicado, subrayando que todos los pasos que se den debe ser "con mesura", al tiempo po que ha recordado todas las medidas impulsadas por el PSOE y el Gobierno para "facilitar la convivencia en Cataluña".

En esa línea ha apuntado que hay "muchos temas" que abordar y no solo con formaciones territoriales catalanas, como ERC y Junts, de ahí la "complejidad" del proceso, si bien ha reconocido que el PSOE ya demostró en la pasada Legislatura su capacidad para "alcanzar acuerdos de investidura".

El ministro ha apuntado que no hay que adelantarse a una posible amnistía porque "no hay una iniciativa redactada para dar a conocer a los ciudadanos" por lo que no entiende que se deba orientar la negociación "única y exclusivamente" a un aspecto que "no está redactado ni acordado".

En ese sentido ha resaltado que el PSOE "se va a mover en el marco de la Constitución" y ahí no caben algunas alternativas como puede ser una consulta o un referéndum. "Está claro, no vamos a establecer debates sin mayor recorrido", ha señalado, subrayando que no se va abrir la puerta a cuestiones que "puedan dificultar los pasos" que se han dado para alcanzar una convivencia en Cataluña.

Gómez ha insistido en que todos los grupos parlamentarios son importantes para alcanzar una "mayoría sólida" de legislatura, no solo de investidura, y en se sentido ha reivindicado otros acuerdos al margen de la 'cuestión catalana' como la subida del SMI o el apuntalamiento de los servicios y los derechos de los ciudadanos.