El helicóptero del GES rescata a una senderista herida al sufrir una caída en el Parque Nacional del Teide

Archivo - Helicóptero del GES - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató en la tarde de este sábado a una senderista de 60 años que resultó herida al sufrir una caída en las inmediaciones del mirador de La Ruleta, dentro del Parque Nacional del Teide (Tenerife).

En este sentido, efectivos de Cruz Roja activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife prestaron la primera atención a la afectada, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

La mujer sufrió un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que tuvo que ser evacuada por el recurso aéreo hasta el Aeropuerto Tenerife Norte.

Allí esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal trasladó a la afectada al Hospital Universitario de Canarias.