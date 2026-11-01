Herida grave tras caerse desde unos 10 metros de altura en Costa Calma, en Pájara (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 1 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 45 años ha resultado herida este domingo tras caerse de unos desde unos 10 metros de altura en Costa Calma, en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:16 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado del SUC, que tras ser la afectada estabilizada por los efectivos sanitarios, la trasladó hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con un traumatismo en la espalda y costal de carácter grave.