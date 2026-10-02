Herida una motorista en una colisión con un turismo en avenida Benito Pérez Armas, en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una motorista, de 48 años de edad, ha resultado herida este viernes tras sufrir una colisión con un turismo en la avenida Benito Pérez Armas, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14.03 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado y fue trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.