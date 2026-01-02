Herida una mujer de 71 años tras sufrir una caída en una vía de San Miguel de Abona (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 71 años, ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída en la calle Chimbesque, en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:47 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital del Sur.

Por su parte, la Policía Local se encargó de instruir diligencias.