Herida una mujer en la colisión entre un turismo y un camión en la TF-66, en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este miércoles en la colisión entre un turismo y un camión en la TF-66, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:15 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó varias contusiones en miembro superior de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.

La Guardia Civil instruyó las diligencias y la Policía Local colaboró con el dispositivo.