Herida una mujer tras volcar el vehículo con el que circulaba por El Rosario, en la isla de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en la noche de este sábado tras volcar el vehículo con el que circulaba por la calle Cascajal, en el municipio de El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:13 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo accidentado, que volcó de forma lateral, liberando a su ocupante del interior.

El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladada en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.