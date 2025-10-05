Heridas tres personas tras el choque de dos turismos al evitar a un motorista que sufrió una caída en Gran Canaria

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas resultaron heridas en la tarde de este sábado después de que dos turismos chocaran al intentar evitar a un motorista que sufrió una caída en la GC-2, a la altura de los Puentes de Silva y dentro del municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que explica que la primera alerta avisó sobre un herido tras una caída de moto mientras que posteriormente otra llamada explicó que dos coches habían colisionado al tratar de evitar al motorista.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió a tres personas, entre ellos el motorista, que tuvo lesiones de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Además, el personal sanitario atendió a un hombre y mujer, los dos de 50 años, que viajaban en uno de los turismo y que presentaron ambos cervicalgia de carácter moderado, siendo trasladados en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Perpetuo Socorro.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.