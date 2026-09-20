Herido tras un accidente de tráfico entre una moto y un coche en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 35 años, ha resultado herido este domingo tras producirse un accidente de tráfico entre un vehículo y una moto en ocurrido en la avenida Arquitecto Gómez Cuesta, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 03.13 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de pronóstico moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia básica al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico e instruyó el atestado.