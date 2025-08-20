Un herido tras la colisión de tres vehículos en la TF-1, a la altura del municipio de Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 35 años, ha resultado herido este miércoles tras la colisión de tres vehículos en la TF-1, a la altura del Cruce de la Atalaya, sentido sur, en Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:55 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se había producido la colisión de tres turismos, y que dos de ellos habían volcado, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a un afectado y lo trasladó al Hospital del Sur, con una lumbalgia de carácter moderado.

Por su parte, efectivos de los Bomberos del Consorcio de Tenerife aseguraron los vehículos implicados en la colisión y la Guardia Civil instruyó diligencias.