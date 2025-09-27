Sucesos.- Herido grave un ciclista tras sufrir una caída en la carretera de La Geria a Tinguatón, en Tinajo (Lanzarote) - CECOES 112

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

Un ciclista, de 30 años de edad, ha resultado herido de gravedad este sábado tras sufrir una caída en la carretera de La Geria a Tinguatón, en el municipio de Tinajo (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:14 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneoencefálico de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.

Tras estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.