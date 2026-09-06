Herido grave un conductor al precipitarse con su vehículo hacia una azotea en Santa Úrsula (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 82 años resultó herido grave a última hora de la tarde de este sábado al precipitarse con su vehículo hacia la azotea de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Carretera Nueva La Corujera, dentro del municipio de Santa Úrsula (Tenerife).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, efectivos del Consorcio de Bomberos aseguraron el coche, que se encontraba volcado, y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al hombre de politraumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente y aseguró la zona junto a los efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria y de Guardia Civil, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, entre los que también estaba Protección Civil.