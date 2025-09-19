Herido grave un hombre al ser agredido con arma blanca durante una reyerta en Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 19 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 30 años resultó herido grave en la tarde de este viernes al ser agredido con arma blanca durante una reyerta que tuvo lugar en la Calle Malagueña del municipio de Arrecife (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fueron varias las llamadas que alertaron de una pelea entre dos personas en la vía pública, indicando además que había heridos.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió a un varón que presentó heridas por arma blanca y policontusiones de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, el otro implicado en la reyerta abandonó el lugar de los hechos en un vehículo particular antes de la llegada del dispositivo de emergencia.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se hicieron cargo de realizar las diligencias correspondientes.