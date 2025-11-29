Un herido grave al sufrir un atropello en la GC-1, a su paso por Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 48 años, ha resultado herido de gravedad tras sufrir un atropello en la GC-1, a la altura de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.45 horas de este viernes, en sentido sur, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Policía Local y Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente y regularon el tráfico en la vía.