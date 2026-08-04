Herido de gravedad un conductor tras salirse de la vía en Santa Lucía (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia medicalizada del SUC - SUC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este martes tras salirse de la vía con su vehículo en el municipio de Santa Lucía (Gran Canaria).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 16.27 horas una llamada en las que se informaba de la salida de vía de un turismo contra la mediana en la GC-1, sentido sur y a la altura del municipio de Santa Lucía.

El 112 ha activado a efectivos de bomberos, que han asegurado el turismo accidentado y liberado a su ocupante del interior del habitáculo.

El personal del Servicio de Urgencias (SUC) ha asistido al herido que, una vez estabilizado, ha sido evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ha ingresado en estado crítico y finalmente ha fallecido.

La Guardia Civil, por su parte, ha regulado el tráfico en la vía y se ha encargado del atestado correspondiente, mientras que el servicio de carreteras se ha ocupado de la limpieza y habilitación de la vía.