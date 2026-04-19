Herido un hombre de 48 años tras volcar el vehículo con el que circulaba por Tacoronte (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 48 años, ha resultado herido este sábado tras volcar en el vehículo en el que circulaba por la carretera Puerto de la Madera, antiguo camino Los Guanches, en Tacoronte, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, así como a su acompañante, un menor de 8 años, que fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias como medida preventiva para su valoración.

El hombre, de 48 años de edad, presentó un traumatismo en una mano de carácter moderado, por lo que precisó de traslado el Hospital.

Efectivos policiales instruyeron el atestado correspondiente y regularon el tráfico en la vía.