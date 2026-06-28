Herido un hombre en la colisión de dos vehículos en la TF-1, a la altura de Guía de Isora (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este domingo tras producirse una colisión entre dos vehículos en la TF-1, en la rotonda con la TF-46, en Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:13 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia del SUC al Hospital Quirón Costa Adeje.

La Guardia Civil, por su parte, instruyó diligencias.