Herido un hombre tras el vuelco de un camión en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este lunes con policontusiones de carácter moderado tras el vuelco de un camión en la TF-2, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 07.22 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba el vuelco lateral de un camión.

Los Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su conductor del interior del habitáculo y personal del SUC asistió al afectado y lo trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil reguló la circulación en la vía, que quedó cortada al tráfico, y realizó el atestado correspondiente mientras que el Servicio de Conservación de Carreteras de Tenerife se hizo cargo de la limpieza de la vía.