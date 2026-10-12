Un herido moderado al caer su turismo por un desnivel en una calle de Arrecife (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 66 años, ha resultado herido moderado al caer su turismo por un desnivel en la calle Los Castillos, en el municipio de Arrecife (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 05.16 horas, cuando una alerta de la Policía Nacional informaba de la caída de un vehículo por un desnivel en el citado lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, cuyos agentes regularon e instruyeron el atestado correspondiente y colaboraron con los recursos de emergencias.