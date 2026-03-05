Un herido moderado al salirse de la vía con su turismo a su paso por Tinajo (Lanzarote)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 75 años, ha resultado herido de carácter moderado tras producirse una salida de vía con su vehículo a su paso por Tinajo, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles en el kilómetro 3 de la carretera LZ-46, en el municipio de Tinajo, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.