Un herido moderado tras ser atropellado por un turismo en San Miguel de Abona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 57 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello por un turismo en San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 21.52 horas en la Avenida José Miguel Galván Bello del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.