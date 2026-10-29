Un herido moderado al sufrir una caída en un sendero de Buenavista del Norte (Tenerife)

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 73 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en un sendero de Buenavista del Norte (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este miércoles y hasta el lugar se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), así como efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife.

Una vez en el lugar se comprobó que la vegetación de la zona dificultaba el rescate por aire, por lo que los rescatadores del GES junto a los bomberos accedieron por tierra hasta el afectado y lo trasladaron hasta el recurso sanitario desplazado.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el hombre presentaba fractura en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte.

Asimismo en el lugar de los hechos se personaron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de instruir el atestado y de colaborar con los recursos intervinientes.