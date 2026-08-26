Herido un motorista de 22 años tras sufrir un accidente con un turismo en la TF-47, en Adeje (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 22 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico junto a un turismo en la TF-47, a su paso por Armeñime, en Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08.16 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo torácico de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.

Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.