Herido un motorista de 29 años tras colisionar con un vehículo en Los Llanos de Aridane (La Palma)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 29 años, ha resultado herido este martes tras producirse la colisión entre un coche y una moto en la calle Angélica Luis Acosta, en Los Llanos de Aridane, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20:19 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneal de carácter moderado y fue finalmente trasladado al Hospital General de La Palma.