Herido un motorista de 35 años tras colisionar con un turismo en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 35 años de edad ha resultado herido este viernes tras sufrir una colisión con un turismo en la carretera del Rosario, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un turismo y una motocicleta habían colisionado y que el ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona y del centro de salud de Ofra valoraron y asistieron a dos afectados, la ocupante del turismo y el motorista. Este último, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con policontusiones de carácter moderado.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.