Herido un motorista de 59 años en una colisión con un vehículo en la TF-24, en El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 59 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una colisión con un vehículo en la TF-24, en las proximidades del cruce con la TF-272, que va hacia Llano del Moro, en el municipio de El Rosario, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07.50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital San Juan de Dios.

Finalmente, la Guardia Civil instruyó el atestado.