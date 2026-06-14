Herido un motorista tras chocar con un turismo en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este sábado en el choque con un automóvil en la avenida Loro Parque, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Efectivos de la Policía Local regularon el tráfico y realizaron el atestado.