Herido un motorista tras sufrir una caída mientras circulaba por las Cañadas del Teide, en La Orotava (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 41 años, ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída mientras circulaba con su moto por las Cañadas del Teide, en el municipio de La Orotava (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en el miembro inferior de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospiten Bellevue.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.