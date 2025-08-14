Herido un motorista tras sufrir una caída en la TF-28, a su paso por Taco, en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 27 años de edad, ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída en la TF-28, a su paso por Taco, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:31 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en miembro inferior y policontusiones de carácter moderado. Precisó de traslado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.