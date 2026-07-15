El Hierro abre un parque astronómico en El Julan

Parque Astronómico de El Julan, en El Hierro - GOBIERNO DE CANARIAS

VALVERDE (EL HIERRO), 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, inauguró este miércoles el nuevo Parque Astronómico de El Julán, en el municipio herreño de El Pinar, una actuación financiada a través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea que busca diversificar el modelo turístico de la isla hacia el astroturismo.

Durante el recorrido, la consejera estuvo acompañada por la vicepresidenta primera del Cabildo de El Hierro, Ana González; el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo; la consejera de Turismo, Transporte y Comunicaciones de la corporación insular, Davinia Suárez; la concejala de Turismo de El Pinar, Magaly González, y el astrónomo Daniel Padrón.

Ubicado junto al Centro de Interpretación del Parque Cultural de El Julán, el proyecto ha supuesto una inversión de 282.000 euros y consta de dos espacios diferenciados: un módulo divulgativo con aula de interpretación para actividades de sensibilización y un módulo profesional automatizado con capacidad de operación remota, diseñado para la investigación científica.

Ambos disponen de equipamiento técnico avanzado con telescopios para observar la Vía Láctea, planetas, cúmulos estelares y constelaciones de ambos hemisferios, entre otros cuerpos celestes.

Durante la inauguración, Jéssica de León destacó la trascendencia de esta obra, concebida para convertir el astroturismo en uno de los principales elementos diferenciadores de la oferta turística de El Hierro.

"El Parque Astronómico constituye una de las actuaciones estratégicas del Cabildo para diversificar el modelo turístico insular que redunda en la transformación de ese producto turístico de naturaleza, muy identificado con la isla de El Hierro y que ahora dota al destino de otros atributos vinculados a la Reserva de la Biosfera y de Starlight", aseguró la consejera.

Asimismo, De León incidió en que la instalación está orientada a "vincular el turismo con la ciencia, el senderismo y la fotografía de naturaleza, aprovechando las excepcionales condiciones atmosféricas y los reducidos niveles de contaminación", señalando además que "se trata de una oferta que permite diversificar el producto turístico de manera que todo lo que se genere en El Hierro se quede íntegramente en la isla".

La vicepresidenta y consejera de Infraestructuras del Cabildo herreño, Ana González, manifestó que la culminación de este proyecto "abre nuevas oportunidades para posicionar a El Hierro como destino de referencia internacional en turismo astronómico", subrayando además su potencial para la dinamización económica, el desarrollo de actividades educativas o la divulgación científica para el sector.

Por su parte, el director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor, destacó que "esta actuación se enmarca en las líneas de trabajo de la Consejería por destacar los valores de cada isla, creando así nuevas experiencias turísticas al visitante, y siempre desde el máximo respeto al territorio, sobre todo si se tiene en cuenta que forma parte del Parque Rural de Frontera".

La consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, Davinia Suárez, señaló que la isla tiene unos cielos "con una calidad espectacular, las condiciones atmosféricas de la isla, junto a sus bajos niveles de contaminación lumínica, consolidan a El Hierro como uno de los enclaves más privilegiados del archipiélago".

En su opinión, se trata de "una oportunidad para esta isla y para seguir creciendo en un destino que cada día se sigue posicionando".

La concejal de Turismo de El Pinar, Magaly González, señaló durante la inauguración del Parque Astronómico que "El Julan es uno de esos lugares que impresionan por sí mismos, la prácticamente total ausencia de contaminación lumínica permite contemplar uno de los cielos más limpios y espectaculares de Europa, convirtiéndolo en un enclave privilegiado para la observación astronómica".

Por ello destacó que la elección de este espacio para albergar el Parque Astronómico "no podría haber sido más acertada".

Igualmente insistió en que "El Julan es mucho más que un lugar para mirar las estrellas, es un espacio cargado de historia y de magia, la ladera occidental donde se asentó el principal núcleo de los antiguos pobladores de nuestra isla, los bimbaches".

En este enclave, indicó, "se unen naturaleza, patrimonio, cultura y astronomía, ofreciendo una experiencia única a quienes nos visitan y reforzando la apuesta de El Hierro por un turismo sostenible, respetuoso y de calidad".

El astrónomo Daniel Padrón fue el encargado de guiar la visita a través de una sesión práctica que incluyó una visita a las instalaciones, una explicación básica sobre el funcionamiento de los telescopios y una demostración de observación solar con el nuevo equipamiento.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO RESERVA DE LA BIOSFERA

El Parque Astronómico de El Julan se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Reserva de la Biosfera, ejecutado por el Cabildo de El Hierro y que está dotado con un presupuesto global de 2.813.570 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU.

Este plan se encuentra en línea con los objetivos de la Consejería de diversificar el modelo turístico canario, "con la finalidad consolidar a El Hierro como un destino de turismo sostenible, de bajo impacto y diferenciado, reforzando su identidad como Reserva de la Biosfera y Geoparque de la Uesco", explicó la consejera Jéssica de León.

El PSTD contempla, además del Parque Astronómico, otras tres grandes acciones alineadas con la conservación del territorio, la mejora de la competitividad del destino y el fortalecimiento de su imagen de marca.

Una de ellas es la rehabilitación del Parque de Sostenibilidad de Las Cancelitas que, con 679.529 euros, prevé convertir este espacio en un referente del turismo sostenible, de educación ambiental y de actividades vinculadas a la naturaleza.

El plan también contempla la creación del Eco Paseo Ciclista Los Mocanes-Punta Grande.

Dotado con 1.570.041 euros, es la actuación de mayor inversión y tiene como objetivo crear un corredor ciclista y peatonal que conecte distintos puntos de la isla mediante una infraestructura de movilidad sostenible.

La tercera de las grandes acciones es la implantación de una herramienta de Big Data Turístico.

A través de esta acción, que cuenta con una dotación de 282.000 euros, el Cabildo de El Hierro prevé el impulso de la transformación digital y la gestión inteligente del destino.