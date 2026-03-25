El Hierro mantiene activo su plan de emergencias ante varios desprendimientos motivados por el paso de 'Therese'

Desprendimiento en el acceso al núcleo de Sabinosa - CABILDO DE EL HIERRO

VALVERDE (EL HIERRO), 25 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro mantiene activado el Plan Insular de Emergencias ante la continuidad de los efectos de la borrasca 'Therese', que dejó incidencias desde la tarde de este martes, especialmente en la red insular de carreteras y en varios puntos del territorio.

Los episodios de inestabilidad han provocado distintos desprendimientos de tierra y piedras en vías como la HI-4, HI-50 y HI-500, así como afecciones puntuales en infraestructuras.

Entre las incidencias más relevantes, destaca el corte de la HI-50 a la altura del punto kilométrico 7,2, en la entrada de Sabinosa, debido a un desprendimiento, quedando habilitado el acceso alternativo por la HI-500.

La cuadrilla se ha desplazado a primera hora de esta mañana con maquinaria adecuada para proceder a la limpieza de la vía y restablecer cuanto antes el servicio.

Asimismo, se ha registrado el desprendimiento de un muro de contención en la calle Los Cercados Viejos, en Isora, que ha generado la inestabilidad del firme, por lo que se ha procedido a señalizar la zona y será objeto de una revisión técnica para evaluar los daños, recoge una nota del Cabildo.

También se han producido otro tipo de incidencias como la rotura de una tubería provocada por un desprendimiento, así como la inundación del patio de una vivienda particular por el desbordamiento de un cauce, ambos problemas fueron atendidos por el Grupo de Intervención y ya han sido solucionados.

Durante la jornada de este martes se registraron 90,4 litros por metro cuadrado en el municipio de La Frontera, seguido de El Pinar con 39,6 litros y Malpaso con 35,3 litros mientras que el viento ha dejado rachas de 53 km/h en Malpaso y 38,88 km/hora en la zona del aeropuerto, según los datos de la Aemet.

El Cabildo, a través de los servicios de emergencias y carreteras, ha actuado durante toda la jornada para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las zonas afectadas, verificando además el estado de las vías insulares.

"Agradecemos el trabajo incansable que están realizando todos los grupos y cuadrillas que están dando solución a las incidencias desde que entró la borrasca Therese", destacó la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González.

Durante la madrugada no se han registrado nuevas incidencias, si bien se ha actualizado la situación de Alerta por Riesgo de Inundaciones (PEINCA), manteniéndose las recomendaciones a la población.

Desde la institución insular se insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento la información oficial emitida a través de los canales del Cabildo y los servicios de emergencia.