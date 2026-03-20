El Hierro registra más de una treintena de incidencias en la pasada madrugada por la borrasca 'Therese'

Un desprendimiento registrado en las últimas horas en El Hierro con el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE EL HIERRO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de El Hierro, a través del Área de Seguridad, Emergencias y Medioambiente, mantiene activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN) ante los efectos de la borrasca 'Therese', que ha dejado desde la madrugada del 20 de marzo más de una treintena de incidencias en la isla, principalmente relacionadas con desprendimientos, escorrentías, cortes de suministro eléctrico y acumulación de materiales en la red viaria.

Desde primera hora de la mañana, el Cabildo ha reforzado el operativo insular con la movilización de cuadrillas de Carreteras y Medio Ambiente, así como se mantuvo coordinación permanente con los servicios municipales, Gesplan y efectivos de la Guardia Civil, trabajando de forma conjunta para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad en las zonas afectadas, según informa este viernes la corporación insular a los medios de comunicación.

Según los datos registrados en distintas estaciones de la isla, la borrasca 'Therese' habría dejado precipitaciones desiguales, pero localmente intensas, con acumulados destacados como los 63,8 litros en El Pinar o los 79,6 mm San Andrés o 57,8 mm en Valverde. En cuanto al viento, se han alcanzado rachas significativas destacando los 84,5 km/h registrados en Malpaso.

El municipio de La Frontera ha sido uno de los más afectados, registrando cortes de suministro eléctrico en zonas como Merese, Las Lapas, Cruz Alta, Amador y Las Puntas, además de una incidencia por acumulación de agua en una vivienda particular. En Valverde, el pueblo de La Caleta también ha reportado fallos en el alumbrado público.

INCIDENCIAS EN VÍAS

En cuanto a la red viaria, se han registrado múltiples incidencias por desprendimientos de piedras, tierra y ramas, así como escorrentías en las siguientes carreteras: HI-1, HI-2, HI-3, HI-4, HI-5, HI-20, HI-45, HI-50, HI-500, HI-504, HI-550 y HI-553. En algunos puntos, como la HI-400 y la HI-45, los daños han obligado al cierre total de la vía por motivos de seguridad, requiriendo el uso de maquinaria pesada para su limpieza y reparación.

Asimismo, se ha detectado un socavón de gran envergadura en la HI-45, la carretera de El Julan, con riesgo de hundimiento, así como importantes acumulaciones de material en diferentes tramos que dificultan la circulación.

También permanecen cerrados los senderos de Jinama, San Salvador, La Llanía y Sabinosa, así como todas las zonas de baño del municipio de La Frontera, Charco Manso en Valverde y Tacorón en El Pinar. Del mismo modo, se han cerrado todas las instalaciones deportivas al aire libre dependientes del Cabildo.

El Cabildo recuerda que continúan vigentes las alertas por lluvias, fenómenos costeros y viento, por lo que insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, acudiendo al servicio permanente del CECOPIN si fuera necesario.