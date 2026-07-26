Higiene y cocinar con calor suficiente, son algunos de los consejos del SCS para evitar toxiinfecciones alimentarias

Toxiinfecciones en verano - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha publicado una serie de recomendaciones para la ciudadanía sobre la importancia de prevenir las toxiinfecciones alimentarias durante el verano adoptando medidas sencillas de prevención, tanto en la elaboración de alimentos en el propio domicilio como en el consumo en establecimientos de restauración, entre las que se encuentra la higiene y cocinar con calor suficiente.

En este sentido, matizan que las altas temperaturas propias del verano, unidas a la falta de higiene en la cocina o una inadecuada manipulación de los alimentos potencian la proliferación de bacterias responsables de numerosas toxiinfecciones que en su mayoría se producen en el hogar, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Así, las personas mayores, niños y jóvenes, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas son los colectivos de mayor riesgo en los que resulta necesario extremar la vigilancia.

En materia de manipulación e higiene, desde Sanidad se resalta la necesidad del lavado frecuente de manos, la protección de heridas y la prevención de la contaminación cruzada entre productos crudos y cocinados.

También se refiere a la evisceración inmediata del pescado, el correcto cocinado a más de 60 grados de temperatura o la congelación a -20 grados durante, al menos, 24 horas, ya que evitan el parásito 'anisakis' en caso de consumo en crudo o poco hecho.

Respecto a la conservación y el cocinado, la Consejería de Sanidad ha instado a no dejar los alimentos preparados expuestos a temperatura ambiente y a refrigerar con rapidez aquellos que no se consuman al instante.

Los alimentos guardados en frío deben recalentarse hasta alcanzar una temperatura igual o superior a 65 grados en el centro del producto. En el caso de las verduras de consumo crudo, se aconseja su desinfección con lejía apta para agua de bebida, mientras que con los huevos se deben evitar prácticas como lavar la cáscara o cascar en el borde del recipiente.

Por último en lo que se refiere a la asistencia a bares, restaurantes, hoteles o chiringuitos de playa, desde Sanidad se ha aconsejado rechazar los alimentos expuestos sin protección a temperatura ambiente.

También ha indicado que el personal de hostelería debe disponer de vestimenta limpia de trabajo, gorro y hacer uso constante de pinzas para coger la comida, garantizando además el correcto uso de agua potable y la ausencia de plagas o mascotas en las zonas de cocina.