Un hombre crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la calle Sagasta de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.44 horas de este miércoles en la citada calle, desde donde se alertó que un hombre precisaba asistencia sanitaria, prestando la primera ayuda al afectado socorristas de Cruz Roja que, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a realizar maniobras de reanimación.

Seguidamente el personal del SUC continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando recuperar el pulso del afectado, quien una vez estabilizado, ha sido trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.