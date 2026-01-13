Un hombre detenido por violencia de género tras lesionar a su pareja en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR @POLICIALPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las unidades de la UNE y GOIA de la Policía Local han detenido a un hombre por un delito de violencia de género en Las Palmas de Gran Canaria, después de localizar a su pareja con lesiones en el rostro.

En concreto, y según ha informado el cuerpo policial, el arresto se produjo tras encontrar a la mujer con lesiones en el rostro tendida en una calle de la capital grancanaria.

Ante esta situación, los agentes recabaron el testimonio de testigos que, junto a indicios observados, les llevó a la detención del hombre por un presunto delito de violencia de género a su pareja, quien durante el arresto agredió a un agente.