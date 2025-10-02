Un hombre en estado grave al sufrir un ahogamiento incompleto en Playa de Troya, en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre, de 79 años, se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en Playa de Troya, en Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles cuando los socorristas han alertado de que habían rescatado del mar a un hombre que precisaba asistencia sanitaria, por lo que hasta la zona se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Policía Local, que se encargaron de instruir el atestado correspondiente.