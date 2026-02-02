Un hombre fallece tras caer con su vehículo por un desnivel en Telde (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 65 años, ha fallecido tras precipitarse con su vehículo por un desnivel en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.17 horas de este domingo en la Avenida Joan y Víctor Jara del citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que solo pudieron confirmar el fallecimiento de un hombre, que se encontraba atrapado bajo el vehículo, ante la gravedad de las lesiones que presentaba.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron el turismo accidentado y procedieron a liberar al afectado, mientras que agentes de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron las diligencias correspondientes.