Un hombre fallece tras ser rescatado de la playa de Butihondo, en Pájara (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 53 años, ha fallecido tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria de la playa de Butihondo, en Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo cuando una persona, que estaba en una colchoneta, se encontraba en apuros en la citada playa, siendo rescatado del agua por las personas que estaban a bordo de una embarcación particular.

Una vez en tierra, el socorrista del Servicio de Salvamento en Playas comprobó que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzó a realizar maniobras de reanimación.

Seguidamente se personaron en la zona efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, mientras que efectivos de la Guardia Civil custodiaron el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyeron las diligencias correspondientes.